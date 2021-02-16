Использующие Booking.com отели получили налоговые послабления 

Отельеры будут иметь возможность учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет. Такое пояснение дала Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответ на обращение «Опоры России». Ранее организация просила проработать вопрос о совершенствовании порядка налогообложения операций по оказанию иностранными организациями электронных услуг в стране, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что вопрос возник в связи со сложностями, которые возникали у отельеров при работе с Booking.com.

Так, отельеры вынуждены каждый месяц платить Booking.com комиссию за совершенные на платформе бронирования — 15–35%. НДС за данные услуги гостиницы платили сами, однако в 2019 году Booking.com взял это на себя, в частности выплату в выставляемый счет. Это обусловлено вступлением в силу закона о «налоге на Google », который обязывает организации платить налог за услуги, оказанные налоговым резидентам России.

Поясняется, что обосновать в ФНС сделанные Booking.com платежи для гостиниц является важной задачей. Так, расходы на оплату комиссии сервису и НДС составляют до 25% от оборота небольшого отеля, подсчитали в «Опоре России».

Разъяснения, которые даны ФНС, наращивают шансы налогоплательщиков на положительное рассмотрение вопроса о правомерности вычетов по НДС и учета расходов для целей налога на прибыль при возникновении недопонимания с территориальными надзорными органами, считает юрист Forward Legal Федор Закабуня. По его словам, позиция ФНС применима для всех компаний, приобретающих услуги в электронной форме у иностранных организаций.