Банки в январе сократили выдачу потребкредитов 

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Российскими банками в январе было выдано 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше прошлогоднего результата на 11,3%, свидетельствуют результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего потребительских кредитов было выдано в Москве (58,1 тысячи ссуд), Московской области (51,8 тысячи), Краснодарском крае (44,4 тысячи), Башкирии (41 тысяча) Татарстане (38,9 тысячи), а также в Свердловской области (37 тысяч) и Санкт-Петербурге (35,3 тысячи).

Аналитиками было зафиксировано снижение выдачи потребительских кредитов во всех субъектах России.

Приморский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, а также Саратовская и Свердловская области продемонстрировали самую заметную динамику сокращения в годовом выражении.

Москва и Санкт-Петербург показали сокращение выдачи потребительских кредитов на 4,9% и 5,9% соответственно.

«Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.