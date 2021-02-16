Россиян решили оградить от частых онлайн-заявок на кредиты

Пандемия коронавируса и вызванные ею последствия, в частности ограничения и финансовые трудности, нарастили популярность онлайн-кредитования, пишут «Известия».

Так, граждане стали массово заполнять электронные заявки на получение заемных средств, не зная о возможных последствиях. Речь идет об одновременном заполнении всех поступающих предложений от банков, чтобы сравнить условия предоставления кредита.

Защитники прав потребителей финансовых услуг предупреждают о том, что такая активность может плохо сказаться на кредитной истории заемщика.

Отмечается, что любая заявка сопровождается автоматическим запросом банка в бюро кредитных историй (БКИ) о потенциальном заемщике. Активные обращения становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Данная информация попадает в кредитную историю, негативно отражаясь на ее качестве.

Большое количество заявок может говорить о желании человека взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В ходе заполнения заявок в течение дня как развлекательный тест в будущем граждане рискуют столкнуться с отказом в получении кредита, даже если просрочек ранее не было, заявила эксперт. Она опасается того, что подобная ситуация спровоцирует волну обращений к нелегалам. Тогда, по словам Лазаревой, люди столкнутся с настоящими проблемами: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, потеря единственного жилья.

Эксперты ОНФ предложили Банку России нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Кроме того, специалисты организации считают целесообразным создать механизм оперативного уведомления заемщика о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его.