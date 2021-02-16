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Россиян предупредили о вреде многократных онлайн-заявок на кредиты 

Лера Букина 2 часа назад
Россиян решили оградить от частых онлайн-заявок на кредиты
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса и вызванные ею последствия, в частности ограничения и финансовые трудности, нарастили популярность онлайн-кредитования, пишут «Известия».
Так, граждане стали массово заполнять электронные заявки на получение заемных средств, не зная о возможных последствиях. Речь идет об одновременном заполнении всех поступающих предложений от банков, чтобы сравнить условия предоставления кредита.
Защитники прав потребителей финансовых услуг предупреждают о том, что такая активность может плохо сказаться на кредитной истории заемщика.
Отмечается, что любая заявка сопровождается автоматическим запросом банка в бюро кредитных историй (БКИ) о потенциальном заемщике. Активные обращения становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Данная информация попадает в кредитную историю, негативно отражаясь на ее качестве.
Большое количество заявок может говорить о желании человека взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
В ходе заполнения заявок в течение дня как развлекательный тест в будущем граждане рискуют столкнуться с отказом в получении кредита, даже если просрочек ранее не было, заявила эксперт. Она опасается того, что подобная ситуация спровоцирует волну обращений к нелегалам. Тогда, по словам Лазаревой, люди столкнутся с настоящими проблемами: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, потеря единственного жилья.
Эксперты ОНФ предложили Банку России нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Кроме того, специалисты организации считают целесообразным создать механизм оперативного уведомления заемщика о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам объяснили, когда не следует занимать деньги у банка. Финансовый консультант Максим Долмачёв считает, что прибегать к займу средств у банка на новые вещи, гаджеты и аксессуары не стоит.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
Комментарии
Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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