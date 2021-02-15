Эксперты посоветовали отказаться от потребительских кредитов

В 2020 году в России было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн рублей, пишет News.ru со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Лидерами являются ипотечные кредиты, их было выдано 1,7 млн на 4,2 трлн рублей.

Специалисты сходятся во мнении, что возможность возврата кредитов зависит не от суммы, а от того, на какие нужды были взяты средства.

Кредиты бывают как полезными и безвредными, так и «токсичными», рассказал News.ru управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах

«Займы в МФО или под конкретную покупку — зло. Использование кредиток вне льготного периода — тоже зло. Льготные кредиты на образование или льготная ипотека, напротив, хороши почти всегда, если они берутся не «на мечту», а на решение жилищной проблемы или роста заработка, как и автокредит — на реально необходимое транспортное средство», — заявил он.

Автокредит следует брать на срок не более двух лет, а ипотеку — не более чем на десять, считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский . Он указал на то, что важно иметь крупный первоначальный взнос. А потребительское кредитование он счел бессмысленным.

При желании открыть или расширить бизнес следует брать целевой кредит, считает он.

«А если брать из расчета своих личных «хотелок» — слетать в путешествие, купить новый смартфон и т. д., — то это путь в никуда», — подчеркивает Рогачевский.

Также он отметил, что не стоит активно использовать кредитные карты, поскольку под быстрыми деньгами подразумевается высокий процент.

Прибегать к займу средств у банка на новые вещи, гаджеты и аксессуары не стоит, считает финансовый консультант Максим Долмачёв. По его мнению, в настоящее время не следует брать кредит и на инвестиции или бизнес из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии.

Специалисты считают, что от обращения в микрофинансовые организации (МФО) следует отказаться в принципе.

Долмачёв советует следовать общему кредитному правилу — не брать нецелевой кредит.