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Торговые сети предупредили о росте цен на яйца и курицу 

Лера Букина 1 час назад
Торговые сети предупредили о росте цен на яйца и курицу
Фото: РИА Новости
Торговые сети заявили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы готовы к пересмотру условий договоров — поднять закупочные цены до 10%, сообщил «Известиям» источник на розничном рынке.
Розничные компании согласны изменить условия договоров.
Ценовые предложения производителей яиц и мяса птицы уже представили торговые сети, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
Эксперт также отметил, что объемы продукции на рынке снижаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа.
По словам Белякова, производители обращают внимание на подорожание кормовой базы, а также на значительное сокращение поголовья. Эти факторы наращивают внутренние издержки, говорит он. Кроме того, эксперт заявил, что до этих пор сети не принимали столь значительного роста в 10%.
Куриное мясо с конца осени дорожает активными темпами, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Так, с ноября 2020 года по январь 2021 года цены выросли на 5,6%. Там также подчеркнули, что цена на яйца стала подниматься в сентябре, не уточнив, как именно.
В течение последних пяти лет стоимость мяса и птицы в рознице не поднималась, отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции выросла, добавил он. По его словам, растут в цене все составляющие кормов, в частности, зерно, шрот, аминокислоты, витамины (от 30 до 100%). Он также напомнил и о ветпрепаратах, оборудовании, упаковке и прочем. Значительные траты уходят на обеспечение бесперебойной работы птицефабрик на фоне пандемии. Также эксперт указал на вспышку птичьего гриппа, которая, по его словам, влияет на работу ряда предприятий.
В 2020 году себестоимость продукции выросла на 20–25%, однако изготовители «держали» отпускную цену почти без изменений, заявила замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. По ее словам, теперь запас прочности иссяк.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены производителей на свинину в 2021 году останутся на уровне трех предыдущих лет, а говядина и мясо птицы могут вырасти в цене в пределах инфляции. Такое заявление сделал руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
Видео дня. СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу
Комментарии 11
Компании , Личный счет , Экономика , Елена Степанова , Сергей Юшин , Сергей Беляков , Минпромторг , Минэкономразвития , газета "Известия"
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