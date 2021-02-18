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Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты 

Лера Букина 53 минуты назад
Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты
Фото: ТАСС
Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), выступила против того, чтобы в России был введен новый порядок перерасчета платы за ЖКУ. Ею было направлено письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой создать рабочую группу по данному вопросу, пишет «Российская газета».
В настоящее время ресурсоснабжающая организация берет на себя перерасчет за свои услуги в случае каких-либо ошибок, а затем уже выясняет, кто прав.
В январе Минстроем был представлен проект поправок в «Правила предоставления коммунальных услуг». Предлагается сделать так, чтобы УК компенсировала перерасчет ресурсоснабжающей организации, если причиной некачественных услуг стало ненадлежащее исполнение ею обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества при условии отсутствия «зафиксированных нарушений качества» ресурсов или перерывов их поставки до границ дома. Например, если УК своевременно не промыла системы отопления, после чего батареи стали едва теплыми.
В АКОН опасаются того, что такой порядок позволит поставщикам ресурсов переложить на управляющие компании любые проблемы с ЖКУ.
«Все потери и убытки уже заложены в тарифы ресурсоснабжающих организаций, которые ежегодно индексируются правительством. Компенсация потерь РСО — одно из обоснований для регулярного повышения тарифов», — сказано в письме.
Ассоциация также указала на то, что УК действует благодаря средствам самих жильцов, поэтому компенсации платить поставщикам могут только из этих денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России зафиксировали рекордно низкое подорожание услуг ЖКХ.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Минстрой , "Российская газета"
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