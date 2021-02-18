Операторы предупредили о рисках ухудшения связи в регионах

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По поручению президента России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце декабря 2020 года разработала законопроект, благодаря которому вводится максимальный уровень тарифов для размещения оборудования связи операторов. Это касается допуска к объектам, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, а также к опорам воздушных линий электропередачи и наружного освещения.

Малые операторы предупредили ФАС о вероятном ухудшении сервиса для абонентов в отдаленных населенных пунктах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) в ведомство.

Законопроект антимонопольной службы подразумевает замену права собственника на обязанность взимать плату за размещение оборудования.

Пока в ряде населенных пунктов собственники позволяют операторам безвозмездно пользоваться их имуществом для размещения сетей связи, поскольку осознают, что данная плата поднимает стоимость услуг.

В случае принятия законопроекта увеличивается риск того, что небольшие операторы уйдут с телеком-рынка, заявил гендиректор АОТС Сергей Ефимов . Такое положение, по его мнению, может привести к ухудшению качества связи в отдаленных населенных пунктах.

Tele2 и MCN Telecom одобряют законодательное предложение ФАС. Проблема, которая касается несправедливой стоимости аренды, является актуальной, поскольку отдельные места под размещение оборудования мобильных операторов на крышах и мачтах стоят больше торговых площадей на центральных улицах города, заявила представитель Tele2 Дарья Колесникова

По ее мнению, существует необходимость не только установить предельные тарифы, но и сделать более простым допуск к размещению объектов.