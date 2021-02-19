Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.15
89.35
89.45
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.43
+0.28 Золото
1777.17
+0.26 РТС
1462.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2097
+0.0048
05.02
1.2049
16.02
08.02

США исключат немецкие компании из санкций против «Северного потока-2» 

Лера Букина 1 час назад
Доклад по новым санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2» будет представлен 19 февраля администрацией президента США Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg.
Речь идет о новых ограничительных мерах, которые коснутся небольшого числа российских компаний.
Как отмечает агентство, под удар санкций не попадут немецкие компании.
Аналитики Bloomberg предполагают, что так администрация Джо Байдена стремится остановить строительство газопровода и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.
«Как так можно?»: поляки заявили о необходимости «Северного потока-2»
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФРГ ведет разработку вариантов решения проблемы «Северного пока-2» и намерена убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении российского газопровода.
Компании , Видео , Джозеф Байден , Администрация США , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение