Доклад по новым санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2» будет представлен 19 февраля администрацией президента США Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg.
Речь идет о новых ограничительных мерах, которые коснутся небольшого числа российских компаний.
Как отмечает агентство, под удар санкций не попадут немецкие компании.
Аналитики Bloomberg предполагают, что так администрация Джо Байдена стремится остановить строительство газопровода и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФРГ ведет разработку вариантов решения проблемы «Северного пока-2» и намерена убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении российского газопровода.