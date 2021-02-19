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Речь идет о новых ограничительных мерах, которые коснутся небольшого числа российских компаний.

Как отмечает агентство, под удар санкций не попадут немецкие компании.

Аналитики Bloomberg предполагают, что так администрация Джо Байдена стремится остановить строительство газопровода и в то же время избежать конфронтации с близким европейским союзником.