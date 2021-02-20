Минфин решил засекретить компании под санкциями 

Все новости на карте

До октября 2021 года Минфин РФ внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, пишет РБК со ссылкой на план законопроектной деятельности ведомства. Данная часть предназначена для отчетностей, которые содержат «чувствительную» информацию, отмечается в плане.

Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО), который с 2020 года курируется Федеральной налоговой службой (ФНС). До этого он находился в ведении Росстата

Отмечается, что на портале размещают сведения все компании, кроме бюджетных организаций (но не госкомпаний), Банка России и финансовых организаций, сдающих отчетность ему, религиозных организаций, а также предприятий, в отчетности которых содержится гостайна. Под данную категорию подпадают и организации, которые попали под иностранные санкции.

В настоящее время на основании зарубежных санкций освобождены от обязанности сдавать отчетность 23 юридических лица и одно физическое — Виктор Вексельберг

Минфин намерен обязать подсанкционные компании сдавать отчетность в ФНС. Доступ к ней будет только у органов власти.