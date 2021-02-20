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Минфин решил засекретить компании под санкциями 

Лера Букина 2 часа назад
Минфин решил засекретить компании под санкциями
Фото: РИА Новости
До октября 2021 года Минфин РФ внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, пишет РБК со ссылкой на план законопроектной деятельности ведомства. Данная часть предназначена для отчетностей, которые содержат «чувствительную» информацию, отмечается в плане.
Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО), который с 2020 года курируется Федеральной налоговой службой (ФНС). До этого он находился в ведении Росстата.
Отмечается, что на портале размещают сведения все компании, кроме бюджетных организаций (но не госкомпаний), Банка России и финансовых организаций, сдающих отчетность ему, религиозных организаций, а также предприятий, в отчетности которых содержится гостайна. Под данную категорию подпадают и организации, которые попали под иностранные санкции.
В настоящее время на основании зарубежных санкций освобождены от обязанности сдавать отчетность 23 юридических лица и одно физическое — Виктор Вексельберг.
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Минфин намерен обязать подсанкционные компании сдавать отчетность в ФНС. Доступ к ней будет только у органов власти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации разрабатывается под грифом «секретно».
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Компании , Экономика , Виктор Вексельберг , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минфин , Центральный банк России , РБК
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