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Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации разрабатывается под грифом «секретно», пишет «Прайм» со ссылкой на опубликованные на сайте Минфина РФ документ.

Формулировка пенсионной реформы звучит как «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода».

Кроме того, в документе сказано о негосударственном пенсионном обеспечении. Отмечается, что оно происходит при стимулирующей поддержке со стороны государства.

Данный законопроект является единственным на 2021 год, который отмечен грифом «секретно».

Планируемый срок внесения документа в правительство России — 15 декабря 2021 года.