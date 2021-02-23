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Немецкий страховщик сообщил о разрыве сотрудничества его «дочки» с «Северным потоком — 2» 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Германская компания Munich Re Syndicate вышла из соглашений по сотрудничеству с проектом "Северный поток — 2". Информацию об этом во вторник в ответ на запрос ТАСС подтвердил представитель головной компании Munich Re.

"Можем подтвердить, что контрактные отношения между "Северным потоком — 2" и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были закончены, — сказал представитель. — К сожалению, мы не можем дать комментарий относительно причин". Подробностей он не привел.

Ранее агентство Reuters сообщило, что дочернее предприятие компании Munich RE перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы введения санкций со стороны США.

"Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] "Северного потока — 2", — заявила агентству представитель компании, не сообщив другие подробности.

Швейцарская компания Zurich Insurance Group также прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток — 2".
В Германии прокомментировали новости о возможных санкциях против "СП-2"
США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока — 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности".
Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, свыше 15 юридических лиц "добросовестно прилагали усилия для того, чтобы свернуть деятельность", связанную со строительством газопровода.
ТАСС: последние новости
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Компании , Видео , ИТАР-ТАСС , Reuters
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