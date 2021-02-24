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МТС и «МегаФон» раскритиковали новые правила идентификации абонентов 

Лера Букина 25 минут назад
Операторы раскритиковали новый порядок идентификации абонентов
Фото: globallookpress.com
Принятые в конце 2020 года поправки в закон «О связи», которые касаются удаленной регистрации сим-карт, оказались в разделе рисков наиболее крупных сотовых операторов России — МТС и «МегаФона». Об этом пишет РБК со ссылкой на ежеквартальные отчеты данных компаний за четвертый квартал 2020 года.
Вопрос касается изменений, которые направлены на борьбу с распространением «серых» сим-карт, оформленных на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Законопроектом предусмотрено, что операторы должны заключить договор с клиентом дистанционно, с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Отмечается, что ключ можно получить при личной явке в офис госуслуг, но при условии идентификации абонента через Единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома».
Так, операторы обязаны в течение минуты проверить сведения в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или подтвердить данные об абоненте по запросу. Также отмечается, что вопросом контроля операторов будет заниматься Роскомнадзор.
В МТС подчеркнули, что при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности. Кроме того, не существует основания и порядка внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру. Специалисты компании не представляют, как оператор будет проводить проверку уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. Также в МТС боятся, что данные вопросы не будут урегулированы к моменту вступления требования в силу.
«Мегафон» подчеркнул, что крупные операторы будут вынуждены дополнительно тратить более 10 миллиардов рублей в год на каждого. В данную сумму они включили потерю выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора.
В «Мегафоне» опасаются, что изменения негативно отразятся на инвестиционной активности и возможностях операторов развивать сети связи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что операторы связи предупредили о возможном ухудшении связи в регионах.
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