Сеть киосков прессы «Роспечать» ушла с рынка

Отмечается, что примерно 500 из 2 тысяч торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде.

Помимо «Антареса», киоски попали в управление дистрибутора «Интего-Пресс» (в Новосибирске), и «Амо-Пресс» (в Нижнем Новгороде, Рязани и других городах).

Трудности у «Роспечати» возникли в 2020 году. Так, в августе компания обсуждала с издателями варианты погашения долга перед ними. В настоящее время долги перед издателями по розничным продажам у компании достигают около 100 млн рублей, отмечает Оськин. Он рассказал, что компания собирается покрыть долги за счет арендных платежей.

«Роспечать» была основана в 1994 году и длительное время принадлежала Олегу Дерипаске . В 2018 году из-за санкций в отношении него компания стала принадлежать Павлу Езубову