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Сеть киосков «Роспечать» ушла с рынка 

Лера Букина 39 минут назад
Сеть киосков прессы «Роспечать» ушла с рынка
Фото: Wikipedia
АО «Агентство «Роспечать» уходит с рынка, передав свои розничные сети киосков в регионах другим дистрибуторам, в том числе компании «Антарес», заявил «Коммерсанту» вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Александр Оськин.
Отмечается, что примерно 500 из 2 тысяч торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде.
Помимо «Антареса», киоски попали в управление дистрибутора «Интего-Пресс» (в Новосибирске), и «Амо-Пресс» (в Нижнем Новгороде, Рязани и других городах).
Трудности у «Роспечати» возникли в 2020 году. Так, в августе компания обсуждала с издателями варианты погашения долга перед ними. В настоящее время долги перед издателями по розничным продажам у компании достигают около 100 млн рублей, отмечает Оськин. Он рассказал, что компания собирается покрыть долги за счет арендных платежей.
«Роспечать» была основана в 1994 году и длительное время принадлежала Олегу Дерипаске. В 2018 году из-за санкций в отношении него компания стала принадлежать Павлу Езубову.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крупный российский продавец игрушек и детских товаров Toy.ru столкнулся с массовым закрытием своих магазинов из-за проблем с единственным дистрибьютором ретейлера.
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Комментарии
Компании , Олег Дерипаска , Александр Оськин , Павел Езубов , Роспечать
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