ФНС активировала «спящую» норму валютного контроля 

Налоговые инспекции активировали норму закона о валютном контроле, которая на протяжении 16 лет была «спящей». Об этом РБК сообщили налоговые юристы.

Как отмечается, с конца 2019 года налоговики Московского региона назначили штрафы за валютные операции, признанные незаконными, по меньшей мере трем компаниям. Сумма штрафов составляла не менее 376 млн рублей.

Речь идет о положении статьи 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле, разрешающего российским подрядчикам не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках, если она используется для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих из-за строительства объектов за границей.

В целом власти трактуют эту норму валютного контроля так: запрещено все, кроме ограниченного перечня специально разрешенных ситуаций, отметил руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков.

Применение «спящих» норм является характерной для валютного контроля процедурой, рассказал он. Так, по словам Зыкова, налоговики , зная всю информацию о валютной операции, могут несколько лет не реагировать, но затем неожиданно начать процесс проверки.