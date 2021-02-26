Маск за сутки потерял около $14 миллиардов 

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за последние сутки сократилось практически на $14 млрд в связи с обвалом акций Tesla, пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что состояние Маска уменьшилось на $13,6 млрд, до $176 млрд, однако он все еще на втором месте в рейтинге самых богатых людей мира. Богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на $5,55 млрд, до $180 млрд Он продолжает быть лидером в рейтинге богатейших людей мира.

Согласно данным Forbes Real-Time, состояние Маска сократилось за сутки на $11,7 млрд, до $162,8 млрд (второе место), Безоса — на $5,4 млрд, до $179,6 млрд (первое место).

В четверг, 25 февраля, котировки акций Tesla упали на 8,06%, до $682,22 в связи с повсеместными распродажами на американских фондовых рынках. С начала этой недели акции компании рухнули в цене на 12,7%. Стоит указать, что это уже третья неделя подряд, когда ценные бумаги компании являются уязвимыми. С начала февраля акции Tesla стали дешевле на 14,03% после подъема с ноября по январь.