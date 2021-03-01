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Минприроды отвергло идею о заморозке дивидендов за ущерб природе 

Лера Букина 43 минуты назад
Минприроды исключило заморозку дивидендов за ущерб природе
Фото: ТАСС
Минприроды исключило из готовящегося законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, некоторые пункты. Речь идет об ограничении на выплату дивидендов и о положении о приоритете при банкротстве платежей на устранение экологического вреда над любыми другими выплатами, пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта, подготовленную министерством.

«Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает исключить запрет на выплату дивидендов ранее полного возмещения вреда окружающей среде», — говорилось в приложении к письму президента РСПП Александра Шохина, которое он направил замглавы Минприроды Светлане Радченко 8 февраля

По его словам, данный запрет противоречит положениям законодательства в отношении права природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде, а также ситуаций, когда такая компания производит восстановительные работы в соответствии с утвержденным проектом.
В ходе заседания общественного совета Минприроды Радченко сочла позицию РСПП обоснованной. Она пообещала произвести доработку законопректа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росприроднадзор выступил с требованием о взыскании с «Норникеля» штраф за сброс отходов в тундровую зону.
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Компании , Александр Шохин , Светлана Радченко , Российский союз промышленников и предпринимателей , Норникель , Минприроды , РБК
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