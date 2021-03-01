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Бизнес попросил о дополнительной господдержке 

Лера Букина 24 минуты назад
Бизнес попросил о дополнительной господдержке
Фото: ТАСС
Объединение «Опора России» подготовило предложения по мерам господдержки малого и среднего бизнеса (МСП). Перечень будет передан в кабмин на этой неделе, заявил глава организации Александр Калинин. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в документ содержатся такие меры, как законодательное ограничение темпов подорожания тарифов и платежей, увеличение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей. Кроме того, речь идет о предоставлении самозанятым права сдавать в аренду апартаменты, создании переходного налогового режима для определенных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров) с уменьшением ставки НДС (до 10%), радикальном сокращении так называемого «перекрестного субсидирования» в электроэнергетике и ряде других предложений.
Большинство инициатив могли бы помочь бизнесу преодолеть кризис. Эксперты подсчитали, что их общая стоимость составит примерно 100 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что кабмин РФ подготовил новый пакет поддержки бизнеса, который направлен прежде всего на сохранение занятости.
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Комментарии 2
Компании , Александр Калинин , газета "Известия"
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