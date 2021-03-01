Бизнес попросил о дополнительной господдержке 

Объединение «Опора России» подготовило предложения по мерам господдержки малого и среднего бизнеса (МСП). Перечень будет передан в кабмин на этой неделе, заявил глава организации Александр Калинин . Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в документ содержатся такие меры, как законодательное ограничение темпов подорожания тарифов и платежей, увеличение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей. Кроме того, речь идет о предоставлении самозанятым права сдавать в аренду апартаменты, создании переходного налогового режима для определенных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров) с уменьшением ставки НДС (до 10%), радикальном сокращении так называемого «перекрестного субсидирования» в электроэнергетике и ряде других предложений.

Большинство инициатив могли бы помочь бизнесу преодолеть кризис. Эксперты подсчитали, что их общая стоимость составит примерно 100 млрд рублей.