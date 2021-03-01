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«Газпром» увеличил транзит газа через Украину 

Лера Букина 33 минуты назад
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину
Фото: EPA
«Газпром» наращивает транзит газа через территорию Украины по мере улучшения температурных условий в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома», «Оператора ГТС Украины» и европейских газотранспортных операторов.
Отмечается, что 27 февраля «Газпром» прокачал через Украину 106 млн куб. м. При этом с 17 по 26 февраля среднесуточный объем составил только 79 миллионов куб. м. В феврале компания забронировала значительно большие объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования).
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