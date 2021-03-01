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Крупные магазины обязали принимать карты «Мир» 

Лера Букина 2 часа назад
Крупные магазины обязали принимать карты «Мир»
Фото: ТАСС
Число компаний, обязанных принимать к оплате карты «Мир», постепенно увеличивается. Так, с 1 марта по 30 июня 2021 года в данный список будут включены магазины, чья выручка превышает 30 миллионов рублей в год, сообщает РИА Новости.
Такой поэтапный подход обусловлен тем, что магазинам необходимо дать время для заключения договоров с банками и установки оборудования, а также обучения персонала, заявил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, в будущем к такому способу оплаты должны будут прийти и те компании, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей.
Достов уточнил, что с 1 июля 2021 года все торговые точки должны будут принимать карты «Мир», в частности, магазины у дома, так как выручка в размере 20 миллионов типична даже для них.
Он обратил внимание на то, что часто продавцы, отказывая покупателю в приеме карты, оправдываются поломкой терминала. При систематическом повторении такой ситуации Достов рекомендует обращаться в Роспотребнадзор. Перед этим он советует все же обратиться в банк, чей терминал находится в торговой точке. Сотрудники банка помогут магазину в настройке опций, подсказывает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что карты «Мир» потеряют доступ к иностранным электронным кошелькам.
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Комментарии
Компании , Виктор Достов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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