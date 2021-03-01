Крупные магазины обязали принимать карты «Мир» 

Число компаний, обязанных принимать к оплате карты «Мир», постепенно увеличивается. Так, с 1 марта по 30 июня 2021 года в данный список будут включены магазины, чья выручка превышает 30 миллионов рублей в год, сообщает РИА Новости.

Такой поэтапный подход обусловлен тем, что магазинам необходимо дать время для заключения договоров с банками и установки оборудования, а также обучения персонала, заявил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов . По его словам, в будущем к такому способу оплаты должны будут прийти и те компании, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей.

Достов уточнил, что с 1 июля 2021 года все торговые точки должны будут принимать карты «Мир», в частности, магазины у дома, так как выручка в размере 20 миллионов типична даже для них.

Он обратил внимание на то, что часто продавцы, отказывая покупателю в приеме карты, оправдываются поломкой терминала. При систематическом повторении такой ситуации Достов рекомендует обращаться в Роспотребнадзор . Перед этим он советует все же обратиться в банк, чей терминал находится в торговой точке. Сотрудники банка помогут магазину в настройке опций, подсказывает он.