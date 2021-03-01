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Карты «Мир» потеряют доступ к иностранным электронным кошелькам 

Лера Букина 1 час назад
«Мир» запретит переводы на иностранные электронные кошельки
Фото: РИА Новости
С 27 апреля начинает действовать запрет на пополнение иностранных электронных кошельков с карты «Мир», пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный платежной системой банкам.
Запрет вводится в целях минимизировать риски осуществления сомнительных переводов, говорится в документе.
В ВТБ и Газпромбанке заявили, что получили такой бюллетень. В Газпромбанке заявили, что массово таких операций не осуществляется. Представитель ВТБ заявил РБК о том, что банк уже действует в соответствии с положениями данного бюллетеня.
В связи с тем, что карты «Мир» не используются для оплаты в ряде зарубежных стран, электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Однако он уверен, что добросовестные пользователи не пострадают из-за такого ограничения, так как данные переводы не занимали большую долю рынка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 27 апреля национальную банковскую карту «Мир» можно будет привязать к системе Apple Pay и расплачиваться смартфоном от Apple в магазинах.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Виктор Достов , Газпромбанк , Банк ВТБ , Apple , РБК
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