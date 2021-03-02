Минприроды предложило повысить «экологические» сборы 

Бизнесу планируют повысить «экологические» сборы. В Минприроды решили, что ограничивать дивидендные выплаты, если предприятие не ликвидирует ущерб окружающей среде, не является достаточной мерой. Так, в ведомстве обсуждают вопрос прямого повышения фискальной нагрузки на компании. В министерстве заявили «Известиям», что в настоящее время рассматривается вариант роста экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

В документе уровни экологического сбора и платы за НВОС не конкретизированы, там говорится только о планах пересмотреть порядок их расчета. Отмечается, что ставки по ним не увеличивались в течение трех лет.

Ответственность за выплату экологического сбора лежит на производителях или импортерах товаров, не обеспечивающих самостоятельную утилизацию отходов от их использования. В 2020 году экологический сбор направил в бюджет чуть менее 4 млрд рублей.

Сбор перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. Отмечается, что в отчетности Федерального казначейства за 2020 год не зафиксированы доходы от данного вида платежа.