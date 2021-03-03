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«Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России 

Лера Букина 2 часа назад
«Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России
Фото: РИА Новости
В 2021 году «Аэрофлот» планирует прекратить полеты в 26 городов России, пишут «Известия» со ссылкой на данные системы бронирования авиабилетов перевозчика.
В настоящее время «Аэрофлот» не летает в девять городов России: Челябинск, Магнитогорск, Белгород, Нижний Новгород, Астрахань, Воронеж, Нижнекамск (Набережные Челны), Тюмень и Архангельск. В мае-августе компания прекратит полеты еще в 17 городов.
Так, «Аэрофлот» собирается уйти с 46% своих внутренних направлений. Теперь его «дочка» «Россия» заменит те направления, с которых ушел «Аэрофлот».
Отмечается, что компания уходит практически из 30 региональных аэропортов. Из них 12 находятся в управлении «Новапорта», два — «Аэропортов регионов».
Ожидается, что сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России приведет к уменьшению стоимости билетов в экономклассе на 30%.
Опасения относительно падения качества сервиса в связи с такой заменой есть у исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева. По уровню обслуживания в бизнес-классе ближе всего к «Аэрофлоту» S7 Airlines, считает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Победа» намерена снизить цены на билеты более чем на 30%.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 1
Компании , Олег Пантелеев , АК S7 , Аэрофлот , газета "Известия"
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