«Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России 

В 2021 году «Аэрофлот» планирует прекратить полеты в 26 городов России, пишут «Известия» со ссылкой на данные системы бронирования авиабилетов перевозчика.

В настоящее время «Аэрофлот» не летает в девять городов России: Челябинск, Магнитогорск, Белгород, Нижний Новгород, Астрахань, Воронеж, Нижнекамск (Набережные Челны), Тюмень и Архангельск. В мае-августе компания прекратит полеты еще в 17 городов.

Так, «Аэрофлот» собирается уйти с 46% своих внутренних направлений. Теперь его «дочка» «Россия» заменит те направления, с которых ушел «Аэрофлот».

Отмечается, что компания уходит практически из 30 региональных аэропортов. Из них 12 находятся в управлении «Новапорта», два — «Аэропортов регионов».

Ожидается, что сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России приведет к уменьшению стоимости билетов в экономклассе на 30%.

Опасения относительно падения качества сервиса в связи с такой заменой есть у исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева . По уровню обслуживания в бизнес-классе ближе всего к «Аэрофлоту» S7 Airlines , считает он.