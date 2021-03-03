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В отделениях «Почты России» появятся пункты выдачи AliExpress 

Лера Букина 1 час назад
В отделениях «Почты России» появятся пункты выдачи AliExpress
Фото: РИА Новости
«Почта России» и «AliExpress Россия» заключили соглашение о совместном развитии логистики на рынке интернет-торговли до 2025 года, заявили «Коммерсанту» представители сторон. Так, ожидается запуск 16 фулфилмент-центров (склад для выполнения заказов дистанционной торговли) в городах-миллионниках общей площадью до 1 млн кв. м и открытие на базе почтовых отделений пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под брендом «AliExpress Россия», а также сети кобрендинговых постаматов.
В настоящее время у «Почты России» имеется примерно 42 тысячи собственных отделений. Прогнозируется, что ее инвестиции в проект составят около 12 млрд рублей. В «AliExpress Россия» не озвучили сумму вложений.
Так, уже в первом квартале продавцы «AliExpress Россия» будут иметь возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области.
Ожидается, что масштабирование проекта в разных регионах сделает доступным получение товаров на следующий день после заказа для 47% жителей России.
Развитие такого проекта поможет сделать товары с маркетплейса «такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах», уверен замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин. Планируется разработка платформы, позволяющей пользоваться услугами фулфилмента и логистики онлайн-ритейлерам, которые сотрудничают с AliExpress, говорит он.

«AliExpress может стать якорным клиентом, работа с которым позволит создать базу для привлечения других», — считает исполнительный директор Reworker Алексей Жуков.

ПВЗ и постаматы под брендом «AliExpress Россия» окажут влияние на расширение офлайн-присутствия площадки, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Почте России» данное сотрудничество принесет нужные сторонние инвестиции в обновление отделений, говорит он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ozon заявил о расширении своей доставки.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 1
Компании , Алексей Жуков , Михаил Бурмистров , Алексей Скатин , Почта России , Advis.ru
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