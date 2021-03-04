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Uniper прекратила финансирование «Северного потока-2» 

Лера Букина 2 часа назад
Немецкая Uniper остановила финансирование проекта «Северный поток-2». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в ходе онлайн-конференции глава компании Андреас Ширенбек.
Так, Uniper стала четвертым из пяти европейских партнеров «Газпрома» по проекту, который объявил о завершении финансирования. Французская Engie пока не объявляла о соответствующем решении.
Трубоукладчик «Севпотока-2» покинул немецкий порт

«Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали… В будущем выплат не будет», — заявил Ширенбек, отвечая на вопрос, какую часть из своих обязательств в 950 миллионов евро компания направила на финансирование проекта «Северный поток-2».

Он добавил, что не видит технических препятствий для достройки проекта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт.
Компании , Видео , Газпром
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