«Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали… В будущем выплат не будет», — заявил Ширенбек, отвечая на вопрос, какую часть из своих обязательств в 950 миллионов евро компания направила на финансирование проекта «Северный поток-2».