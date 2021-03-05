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Для иностранных IT-компаний предложили ввести НДФЛ 

Лера Букина 2 часа назад
Для иностранных IT-компаний предложили ввести НДФЛ
Фото: ТАСС
Во второй пакет мер поддержки IT-отрасли может быть включен пункт об обязательстве для иностранных IT-компаний, которые осуществляют деятельность из иностранной юрисдикции, оплачивать НДФЛ на равных условиях с российскими, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в отрасли.
Он отмечает, что иностранными компаниями используется российский человеческий капитал, и они не платят налоги за российских сотрудников.

«Иностранные IT-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам — ведь налоги с этих сумм не взимаются», — заявил собеседник агентства.

Данная мера была предложена отраслью, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры. Там надеются, что благодаря этому условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями будет выровнены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в правительстве России обсуждается вопрос введения нового налога для глобальных IT-компаний.
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Компании , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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