Для иностранных IT-компаний предложили ввести НДФЛ 

Во второй пакет мер поддержки IT-отрасли может быть включен пункт об обязательстве для иностранных IT-компаний, которые осуществляют деятельность из иностранной юрисдикции, оплачивать НДФЛ на равных условиях с российскими, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в отрасли.

Он отмечает, что иностранными компаниями используется российский человеческий капитал, и они не платят налоги за российских сотрудников.

«Иностранные IT-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам — ведь налоги с этих сумм не взимаются», — заявил собеседник агентства.

Данная мера была предложена отраслью, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры. Там надеются, что благодаря этому условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями будет выровнены.