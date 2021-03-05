Мосбиржа направит на дивиденды 85% чистой прибыли 

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров по итогам 2020 года произвести выплату рекордных за всю историю торговой площадки дивидендов в размере 9,45 рублей за акцию. Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи. Отмечается, что за 2019 год дивиденды составили 7,93 рублей за акцию.

На выплату дивидендов направят 21,5 млрд рублей, или 85% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2020 год.

Планируемая дата годового общего собрания акционеров (ГОСА) — 28 апреля. 5 апреля 2021 года будет составлен список лиц, которые имеют право принять участие в нем.

Отмечается, что Московская биржа старается направлять на дивиденды весь свободный поток средств с учетом требуемых капитальных вложений. Что касается нижней границы дивидендных выплат, то она достигает 60% от чистой прибыли по МСФО.

«Компания показала очень сильные операционные и финансовые результаты за прошедший год. Это позволяет Набсовету рекомендовать предстоящему собранию акционеров увеличить размер дивидендов по сравнению с прошлым годом почти на 20%», — отметил председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

Акционерами Московской биржи выступают более 190 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, которые находятся в свободном обращении, достигает 63%.