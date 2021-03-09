Банки решили выдавать кредиты по водительским правам 

В феврале 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав. Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу, пишут «Известия».
Отмечается, что предполагаемый срок предоставления доступа — 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам МВД рекомендуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС.
Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры, заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. По его словам, обеспечение доступа к базе МВД со сведениями о водительских удостоверениях необходимо с технологической стороны, ведь иначе у банков не будет возможности проверить подлинность документа.
ЦБ РФ одобряет законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов по водительским правам. Вместе с этим там считают, что вопрос практической реализации механизма нуждается в отдельной проработке с участием заинтересованных органов госвласти.
Сверка документа с базой МВД сократит риск мошенничества, считает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.
Наиболее важный вопрос, которому следует уделить внимание, — возможность обмена данными с государственной информационной системой в режиме онлайн, заявили в СКБ Банке.
Для реализации проекта нужно будет произвести доработки имеющихся систем и ПО, полагает директор по финмониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.
Идентификация по водительским правам приведет к улучшению клиентского опыта и ускорению оказания услуг, считают в банке «Дом.РФ».
Кредитные организации должны иметь бесплатный доступ к подобной информации, ведь иначе клиентов ожидает рост комиссий и тарифов, отметил исполнительный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.
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