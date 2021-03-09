Банки решили выдавать кредиты по водительским правам 

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В феврале 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав. Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу, пишут «Известия».

Отмечается, что предполагаемый срок предоставления доступа — 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам МВД рекомендуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС ПФР и ФОМС.

Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ , Минэк, Минфин и Минцифры, заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин . По его словам, обеспечение доступа к базе МВД со сведениями о водительских удостоверениях необходимо с технологической стороны, ведь иначе у банков не будет возможности проверить подлинность документа.

ЦБ РФ одобряет законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов по водительским правам. Вместе с этим там считают, что вопрос практической реализации механизма нуждается в отдельной проработке с участием заинтересованных органов госвласти.

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Наиболее важный вопрос, которому следует уделить внимание, — возможность обмена данными с государственной информационной системой в режиме онлайн, заявили в СКБ Банке.

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Идентификация по водительским правам приведет к улучшению клиентского опыта и ускорению оказания услуг, считают в банке «Дом.РФ».

Кредитные организации должны иметь бесплатный доступ к подобной информации, ведь иначе клиентов ожидает рост комиссий и тарифов, отметил исполнительный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.