Россиян предостерегли от кредитов на дорогие покупки 

Эксперты рассказали, какие товары и услуги нельзя брать в кредит.

При средней российской зарплате в 30 тысяч рублей многие граждане живут не по средствам, приобретая в кредит дорогие смартфоны и ювелирные украшения. Порой в долг покупают даже блендеры и электрочайники, сообщает «Прайм»

Эксперты говорят, что кредит не стоит оформлять на вещи, без которых можно обойтись.

«Задумываясь о покупке чего-либо, в первую очередь, необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно является необходимой», — заявила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная.

Она считает, что нет смысла брать деньги в долг даже на обучение ребенка за рубежом, если впоследствии он не будет жить в стране, где учился. Зарубежный диплом может стать бесполезным для работы в российской компании. Также Безсмертная против кредитов на путешествия, — останутся не только впечатления, но и долги.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов говорит, что нельзя использовать кредит для спонтанных покупок. Импульсивное решение может довести до долговой ямы.

Специалисты считают, что не всегда стоит брать потребительские кредиты. Часто кредитная карта намного выгоднее: она дает возможность уложиться в льготный период.

Кроме того, надо помнить, что нельзя занимать у друзей. Это может закончиться полным разрывом дружеских отношений.

Эксперты сходятся в том, что кредит — хороший инструмент, если в долг приобретаются жилье, автомобиль, или если средства нужны на экстренное лечение.

В январе 2021 года россияне оформили потребительских кредитов на 399 млрд рублей. Это на 8,5% больше чем в прошлом году.