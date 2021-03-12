ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк «ФорБанк» и у банка «Современные стандарты бизнеса», сообщается на сайте регулятора.
По сумме активов «ФорБанк» занимал 221 место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» — 352 место.
В своем решении относительно «Форбанка» регулятор руководствовался тем, что банком были нарушены федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, были допущены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «Современные стандарты бизнеса» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Им же также были допущены нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банкам была назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что десятки банков могут остаться без лицензии в 2021 году. Это следует из индекса здоровья банковского сектора, который был составлен агентством «Эксперт РА».