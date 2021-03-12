ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

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По сумме активов «ФорБанк» занимал 221 место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» — 352 место.

В своем решении относительно «Форбанка» регулятор руководствовался тем, что банком были нарушены федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, были допущены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Современные стандарты бизнеса» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Им же также были допущены нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банкам была назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.