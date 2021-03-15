IT-отрасль предложили освободить от плановых проверок

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Отмечается, что документ поступил на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

В пресс-службе Чернышенко отметили, что данная мера должна создать более комфортные условия для того, чтобы вести бизнес в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок.

Если идея будет одобрена, то разработку федерального закона с закрепленной новой льготой ожидают к осени 2021 года, рассказал собеседник издания, который знаком с данной повесткой.

В уже действующий пакет мер поддержки отрасли были включены налоговые льготы. Речь идет о снижении социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налоге на прибыль – с 20 до 3% и обнулении ставки НДС. Кроме того, в пакет мер была включена поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок.

Плановые проверки могут спровоцировать ощутимую административную нагрузку на компанию, нежелательные расходы, обнаружение случаев халатности сотрудников, указывает директор по административно-кадровым вопросам и социальной политике компании «Крок» Любовь Трунина.

О том, что в России были разработаны инструкции по работе с налоговыми льготами, рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев . Кроме того, было предложено отменить контрольно-надзорные проверки IT-организаций во избежание роста административной нагрузки на компании, говорит он. Такая инициатива должна также нарастить привлекательность российской юрисдикции для IT-компаний, подчеркивает эксперт.

Эта мера является радикальной, полагает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, ее трудно в такой форме реализовать.

«Вместе с тем сегодня, в условиях вступившего в силу «налогового маневра», количество надзорных проверок IT-компаний может быть сведено к минимуму. Это позволит сохранить благоприятный инвестиционный климат в отрасли», – подчеркивает он.