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Киносеть «Каро» предложила аренду залов для геймеров 

Лера Букина 1 час назад
Киносеть «Каро» предложила аренду залов для геймеров
Фото: РИА Новости
Сеть кинотеатров «Каро» первой в России предложила аренду залов для геймеров. Там считают, что видеоигры на большом экране привлекут аудиторию в кинотеатры. Потенциальная аудитория услуги — 65 млн человек, играющих в видеоигры, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Каро» Ольгу Зинякову.
Она считает текущий период времени подходящим моментом для запуска услуги, поскольку у кинотеатров «нет избытка контента».
На стоимость аренды будет влиять как вместимость зала, так и локация. Например, в Москве аренда зала на 44 места на два часа может обойтись в 12 тысяч рублей с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье — 15 тысяч рублей.
В настоящее время нельзя произвести оценку экономического эффекта от проекта, однако в перспективе трех лет «игровая» выручка может составить 2−3% от кассовых сборов «Каро», полагает Зинякова. По ее словам, на ее объем будет влиять расширение игровой индустрии.
Аренда кинозалов может привлечь российских геймеров, считают эксперты издания. В данной услуге могут быть заинтересованы как отдельные игроки, так и геймерские сообщества, полагает директор по маркетингу и рекламе My.Games Елена Григорян.
Благодаря подобной «переупаковке» кинотеатра может быть произведен эксперимент по созданию на его базе своеобразного клуба для геймеров, считает владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские кинотеатры получили миллиарды рублей убытков в 2020 году.
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Комментарии
Компании , Гаджи Махтиев , Ольга Зинякова , Ведомости
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