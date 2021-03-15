Киносеть «Каро» предложила аренду залов для геймеров 

Сеть кинотеатров «Каро» первой в России предложила аренду залов для геймеров. Там считают, что видеоигры на большом экране привлекут аудиторию в кинотеатры. Потенциальная аудитория услуги — 65 млн человек, играющих в видеоигры, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Каро» Ольгу Зинякову

Она считает текущий период времени подходящим моментом для запуска услуги, поскольку у кинотеатров «нет избытка контента».

На стоимость аренды будет влиять как вместимость зала, так и локация. Например, в Москве аренда зала на 44 места на два часа может обойтись в 12 тысяч рублей с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье — 15 тысяч рублей.

В настоящее время нельзя произвести оценку экономического эффекта от проекта, однако в перспективе трех лет «игровая» выручка может составить 2−3% от кассовых сборов «Каро», полагает Зинякова. По ее словам, на ее объем будет влиять расширение игровой индустрии.

Аренда кинозалов может привлечь российских геймеров, считают эксперты издания. В данной услуге могут быть заинтересованы как отдельные игроки, так и геймерские сообщества, полагает директор по маркетингу и рекламе My.Games Елена Григорян.

Благодаря подобной «переупаковке» кинотеатра может быть произведен эксперимент по созданию на его базе своеобразного клуба для геймеров, считает владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев