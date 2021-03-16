Бизнес предупредил о подорожании пшеницы и овощей 

В проектах ведомства предлагается поднять коэффициенты сбора на автомобили на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза.

Отрасль может пострадать из-за повышения утильсбора на сельхозтехнику. В числе негативных последствий — подорожание продуктов питания, предупреждает председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов. Так, по его прогнозам, сельхозпродукция может вырасти в цене до 1,5%. Это касается пшеницы, картофеля и других овощей.

В Минпромторге отмечают, что благодаря корректировке ставок утильсбора в отношении спецтехники будет обновлен парк самоходных машин и прицепов. Кроме того, это поможет российским предприятиям развиваться, полагают в ведомстве.

Отраслевые союзы и ассоциации обращаются в Минсельхоз , указывая на то, что принятие данного документа может повлечь за собой значительный рост конечной стоимости сельскохозяйственной техники. Минсельхоз в свою очередь направил письмо в правительство и Минпромторг о необходимости отложить принятие данного нормативного акта.