Бизнес предупредил о подорожании пшеницы и овощей 

10 марта Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» направила председателю правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором выступала против предложенного Минпромторгом повышения утильсбора на импортную спецтехнику. Об этом пишут «Известия».
В проектах ведомства предлагается поднять коэффициенты сбора на автомобили на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза.
Отрасль может пострадать из-за повышения утильсбора на сельхозтехнику. В числе негативных последствий — подорожание продуктов питания, предупреждает председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов. Так, по его прогнозам, сельхозпродукция может вырасти в цене до 1,5%. Это касается пшеницы, картофеля и других овощей.
В Минпромторге отмечают, что благодаря корректировке ставок утильсбора в отношении спецтехники будет обновлен парк самоходных машин и прицепов. Кроме того, это поможет российским предприятиям развиваться, полагают в ведомстве.
Отраслевые союзы и ассоциации обращаются в Минсельхоз, указывая на то, что принятие данного документа может повлечь за собой значительный рост конечной стоимости сельскохозяйственной техники. Минсельхоз в свою очередь направил письмо в правительство и Минпромторг о необходимости отложить принятие данного нормативного акта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России резко подорожали продукты.