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Корпорации «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать 

Лера Букина 21 минуту назад
Корпорации «Сухой» и «МиГ» объединят в один центр
Фото: РИА Новости
В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут действовать как самостоятельные юридические лица. Теперь данные компании и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую они входят, станут единым юридическим лицом «Корпоративный центр самолетостроения». Он будет расположен в Москве. Данное решение было принято в ходе совещания о дальнейшей реформе авиастроения в «Ростехе», пишет РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.
Отмечается, что «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут» также будут принадлежать новому центру. Кроме того, ожидается создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК — в нем будут объединены все авиационные конструкторские бюро.
В «Ростехе» указали, что оптимизация административно-управленческого аппарата ОАК является необходимым процессом. Там пояснили, что нововведения не затронут конструкторский блок.
Компанию "Сухой" возглавил гендиректор "МиГа"
Данное решение было принято на фоне длительных консультаций с властями и авиастроителями. Ожидается поэтапная реализация реформы, которая может занять несколько лет.
Реформа уберет избыточные уровни управления, сделает административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократит непроизводственные издержки, заявили в пресс-службе «Ростеха».
Принятие любой реформы будет оспариваться, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, если «Ростех» продемонстрирует, что планов относительно переездов конструкторов из Москвы в регионы нет, что конструкторские школы сохранятся, что интересы всех сторон согласованы, то оптимизация пройдет вполне успешно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гендиректор «Сухого» Юрий Слюсарь был освобожден от должности. Он остался главой Объединенной авиастроительной корпорации.
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Комментарии 4
Компании , Олег Пантелеев , Юрий Слюсарь , Сухой , Туполев , Ростех , Иркут , МиГ , ОАК , РБК
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