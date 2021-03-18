Корпорации «Сухой» и «МиГ» объединят в один центр

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Отмечается, что «Туполев» , «Ильюшин» и «Иркут» также будут принадлежать новому центру. Кроме того, ожидается создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК — в нем будут объединены все авиационные конструкторские бюро.

В «Ростехе» указали, что оптимизация административно-управленческого аппарата ОАК является необходимым процессом. Там пояснили, что нововведения не затронут конструкторский блок.

Данное решение было принято на фоне длительных консультаций с властями и авиастроителями. Ожидается поэтапная реализация реформы, которая может занять несколько лет.

Реформа уберет избыточные уровни управления, сделает административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократит непроизводственные издержки, заявили в пресс-службе «Ростеха».

Принятие любой реформы будет оспариваться, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев . По его словам, если «Ростех» продемонстрирует, что планов относительно переездов конструкторов из Москвы в регионы нет, что конструкторские школы сохранятся, что интересы всех сторон согласованы, то оптимизация пройдет вполне успешно.