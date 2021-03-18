700 миллионов долларов потерял Трамп за четыре года

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года уменьшилось до $2,3 млрд с $3 млрд в начале его президентской деятельности. Это следует из данных агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Аналитиками были проанализированы финансовые и другие документы за период с мая 2016 года по январь 2021 года для расчета состояния Трампа до и после того, как он стал президентом США.

Отмечается, что состояние Трампа начало уменьшаться еще в августе 2020 года, в январе 2021 года оно составило $2,45 млрд, а к середине марта сократилось до $2,33 млрд

Кроме того, стало известно, что около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. Офисные башни, владельцем и совладельцем которых он является, сильно упали в цене, поскольку все больше людей работают из дома в связи с пандемией. Блумберг сообщает, что стоимость коммерческой недвижимости Трампа оценивается в $1,7 млрд, за 2016-2021 годы оно уменьшилось в цене на 26%.

Также Трамп является владельцем ряда отелей и курортов. Кроме того, его компания управляет 19 полями для гольфа.