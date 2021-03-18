Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.75
$
73.90
88.10
88.40
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
67.26
–0.44 Золото
1728.95
–0.13 РТС
1493.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1946
–0.0117
03.03
1.2062
15.03
07.03
21.02

Трамп обеднел на $700 млн за время президентства 

Лера Букина 1 час назад
700 миллионов долларов потерял Трамп за четыре года
Фото: globallookpress.com
Состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года уменьшилось до $2,3 млрд с $3 млрд в начале его президентской деятельности. Это следует из данных агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Аналитиками были проанализированы финансовые и другие документы за период с мая 2016 года по январь 2021 года для расчета состояния Трампа до и после того, как он стал президентом США.
Отмечается, что состояние Трампа начало уменьшаться еще в августе 2020 года, в январе 2021 года оно составило $2,45 млрд, а к середине марта сократилось до $2,33 млрд
Кроме того, стало известно, что около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. Офисные башни, владельцем и совладельцем которых он является, сильно упали в цене, поскольку все больше людей работают из дома в связи с пандемией. Блумберг сообщает, что стоимость коммерческой недвижимости Трампа оценивается в $1,7 млрд, за 2016-2021 годы оно уменьшилось в цене на 26%.
Также Трамп является владельцем ряда отелей и курортов. Кроме того, его компания управляет 19 полями для гольфа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что основатель Тинькофф-банка, предприниматель Олег Тиньков в Clubhouse рассказал, кого он видит в тройке самых богатых россиян через десять лет.
Видео дня. Какие варианты перепланировки лишат квартиры
Комментарии 1
Компании , Олег Тиньков , Дональд Трамп , Тинькофф банк , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение