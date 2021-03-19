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Бизнес попросил не возвращать налог на движимое имущество

Лера Букина
3 часа назад
Организация «Опора России» обратилась в Минфин России с просьбой не возвращать отмененный в 2019 году налог на движимое имущество. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма, направленного министру финансов Антону Силуанову.
Бизнес попросил не возвращать налог на движимое имущество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В письме, отправленном президентом «Опоры» Александром Калининым 12 марта, указывается, что возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой для малого и среднего бизнеса в условиях падения доходов, вызванного последствиями пандемии.
«Опору России» поддержали другие предпринимательские объединения. В их числе «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП). Данные организации заявили РБК, что предпринимательская деятельность в связи с таким решением может лишиться и без того слабой инвестиционной активности.
Минфин России, в свою очередь, заявляет, что «никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались». Разрабатываются другие варианты совершенствования налогообложения имущества юридических лиц, сообщили в пресс-службе министерства.
Вследствие отмены налога на движимое имущество была немного снижена налоговая нагрузка компаний, утверждает в своем письме президент «Опоры». Так, малому и среднему бизнесу была предоставлена возможность быстро модернизировать производства, а компании стали больше интересоваться новыми инвестпроектами, добавляет он. Калинин пишет, что возврат налога станет причиной увеличения сроков окупаемости инвестиций, сделанных в прежних правовых условиях, а также роста цен.
В Торгово-промышленной палате считают необоснованным введение налога при слабой экономике, заявил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.
«Даже если возьмем коммерческую недвижимость, можно говорить о средней налоговой нагрузке 22%. По сегодняшним меркам это запредельная нагрузка. В этих условиях введение любого дополнительного налога ухудшает и без того тяжелую ситуацию, в которой находится российская экономика», – заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство захотело уменьшить размер налогов, которые платят российские компании, за счет нового вычета на покупку отечественного программного обеспечения.
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