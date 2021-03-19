Бизнес попросил не возвращать налог на движимое имущество

Минфин России, в свою очередь, заявляет, что «никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались». Разрабатываются другие варианты совершенствования налогообложения имущества юридических лиц, сообщили в пресс-службе министерства.

Вследствие отмены налога на движимое имущество была немного снижена налоговая нагрузка компаний, утверждает в своем письме президент «Опоры». Так, малому и среднему бизнесу была предоставлена возможность быстро модернизировать производства, а компании стали больше интересоваться новыми инвестпроектами, добавляет он. Калинин пишет, что возврат налога станет причиной увеличения сроков окупаемости инвестиций, сделанных в прежних правовых условиях, а также роста цен.