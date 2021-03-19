Богатейшие люди мира за день лишились более $23 млрд 

Состояние десяти богатейших людей мира за минувший четверг уменьшилось практически на $23,5 млрд из-за распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
Наибольшие потери понес глава Tesla Илон Маск: его капитал уменьшился на $9,9 млрд, до $162,1 млрд, в результате чего он опустился на третье место в рейтинге Forbes.
Вторую строчку вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние упало на $525 млн, до $162,6 млрд
Первую строчку сохраняет за собой основатель Amazon Джефф Безос. Он лишился $5,7 млрд, сейчас у него $178,1 млрд
Четвертое и пятое место рейтинга заняли создатель Microsoft Билл Гейтс (— $287 млн за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (-$1,9 млрд).
Из десятки богатейших миллиардеров состояние увеличилось лишь у инвестора Уоррена Баффета (+$505 млн), он занимают шестую позицию в рейтинге. После него идут Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.
Ранее «Рамблер» сообщал, что состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года уменьшилось до $2,3 млрд с $3 млрд в начале его президентской деятельности.