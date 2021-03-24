Банки в 2021 году могут недосчитаться 400 млрд рублей

Из-за повышенной волатильности на финансовых рынках в 2020 году банки получили дополнительный доход в размере около 500 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги».

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Аналитики полагают, что в 2021 году кредитные организации могут недосчитаться заработка на ценных бумагах и валютных активах.

Весной 2020 года в период ограничений, введенных на фоне пандемии, рынки стали падать, однако котировки быстро пришли в норму и стали расти. Так, индекс Мосбиржи с отметки 2113 пунктов в марте увеличился до 3289 пунктов на конец года. Также стоит заметить, что в 2020 году зафиксирован колоссальный рост вложений банков в ОФЗ. Операции с ценными бумагами принесли банкам прибыль в размере 170 млрд рублей.

Кроме того, 270 млрд рублей банкам удалось заработать благодаря переоценке валютных активов и обязательств на фоне роста американской валюты по отношению к рублю на 19%, однако в 2021 году указанные факторы могут быть значительно слабее, полагают в НКР. Агентство ожидает, что рубль стабилизируется (73–75 рублей за доллар на конец года). Также ожидается менее активный рост вложений банков в ценные бумаги и «коррекцию на финансовых рынках, в том числе в связи с возможными международными санкциями». В итоге банковская прибыль от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может достигнуть 100 млрд рублей вместо 500 млрд рублей, которые были получены в предыдущем году.

Также НКР прогнозирует, что в 2021 году прибыль «вряд ли превысит прошлогодний уровень» и составит 1,5–1,6 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2020 году и 1,715 трлн рублей в 2019 году.

Ожидается, что прибыль банковского сектора в 2021 году будет на 20–25% ниже, чем в 2020 году, заявил управляющий директор по банковским рейтингам в «Эксперт РА» Александр Сараев

Подъем банковского сектора будет сдерживаться слабыми темпами восстановления экономики, полагают в НКР. Так, ВВП и реальные доходы населения могут вырасти в пределах 2,5–3%. Кроме того, в агентстве ожидают роста ключевой ставки Банка России с 4,5 до 5–5,25% в течение 2021 года.