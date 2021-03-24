Эксперты спрогнозировали рост цен на алкоголь

В 2021 году алкоголь продолжит дорожать, пишут
«Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Стоимость водки и пива отечественного производства вырастет минимум на 5%, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз
.
Под ценовой удар также попадут российские вина – они могут подорожать на 10–15% на фоне ожидаемого 40-процентного дефицита сырья на рынке. По словам эксперта, это обусловлено запретом на использование импортных виноматериалов в российском производстве.
Импортная алкогольная продукция может подорожать приблизительно на 5%, говорит Дробиз.
Возможное подорожание отечественной винодельческой продукции в пределах 10% прогнозирует и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Основное подорожание в пределах 8–10% придется на крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин
. Так, российская водка популярных марок уже к осени может подорожать на 15-20%.
Что касается ставок акциза на алкогольную продукцию и минимальных розничных цен (МРЦ), то они каждый год индексируются на уровень инфляции, заявили представители министерства.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Минфин предложил ужесточить требования к пиву.