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Эксперты спрогнозировали рост цен на алкоголь

Лера Букина
54 минуты назад
В 2021 году алкоголь продолжит дорожать, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Эксперты спрогнозировали рост цен на алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоимость водки и пива отечественного производства вырастет минимум на 5%, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Под ценовой удар также попадут российские вина – они могут подорожать на 10–15% на фоне ожидаемого 40-процентного дефицита сырья на рынке. По словам эксперта, это обусловлено запретом на использование импортных виноматериалов в российском производстве.
Импортная алкогольная продукция может подорожать приблизительно на 5%, говорит Дробиз.
Возможное подорожание отечественной винодельческой продукции в пределах 10% прогнозирует и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Основное подорожание в пределах 8–10% придется на крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Так, российская водка популярных марок уже к осени может подорожать на 15-20%.
Министерство финансов заверило, что предпосылок к увеличению стоимости алкоголя до конца года нет.
Что касается ставок акциза на алкогольную продукцию и минимальных розничных цен (МРЦ), то они каждый год индексируются на уровень инфляции, заявили представители министерства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минфин предложил ужесточить требования к пиву.
Компании,Личный счет,Павел Шапкин,Вадим Дробиз,Минфин,газета "Известия",
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