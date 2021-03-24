Ипотечный портфель может впервые обогнать потребкредиты

Российские банки в 2021 году не смогут продемонстрировать такого же результата по выдаче ипотеки, как в 2020 году. Объем выдачи не превысит 3,8 трлн рублей, но это все равно позволит портфелю жилищных кредитов впервые обогнать сегмент необеспеченных потребительских ссуд, говорится в исследовании НКР.

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«Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет расти ипотечное кредитование, причём портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объёму необеспеченные потребительские кредиты (10,7 трлн рублей в первом случае против 10,6 трлн рублей во втором)», – ожидают эксперты.

По итогам 2021 года банки выдадут около 3,7–3,8 трлн рублей новых ипотечных кредитов. Это приведет к тому, что ипотечный портфель увеличится на 14–16% против 21% в 2020 году, ожидают аналитики.

Прогнозы экспертов относительно торможения ипотеки обусловлены негативным влиянием роста ставок, которое ожидается после повышения ключевой ставки, а также досрочной реализацией части спроса текущего года в 2020 году в связи с резким падением средних ставок и программой льготной ипотеки.

На снижение выдачи повлияет и возможная отмена льготной ипотеки в крупных регионах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Негативно повлияет и дальнейшее подорожание жилья на первичном и вторичном рынках, что приведет к росту уровня долговой нагрузки заемщиков и ограничит доступность жилья, говорят эксперты.

Также в компании прогнозируют замедление темпов роста кредитования населения к 2020 году. Там считают, что они не превысят 11–13%. Согласно данным Банка России, в 2020 году темпы роста розничного кредитования в России достигли 12,9%.