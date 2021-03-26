ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Банк «Мегаполис» – участник системы страхования вкладов. Регулятор информирует, что средства с вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Вкладчикам начнут направлять выплаты не позднее 9 апреля.