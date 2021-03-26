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ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Лера Букина
1 час назад
Банк России отозвал лицензию у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис» ООО КБ «Мегаполис», говорится в сообщении регулятора.
Данному решению способствовали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ.
«Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», – сообщил Банк России.
Отмечается, что полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Организация занимала 234 место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.
Банк «Мегаполис» – участник системы страхования вкладов. Регулятор информирует, что средства с вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Вкладчикам начнут направлять выплаты не позднее 9 апреля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у 33 банков могут отнять лицензии в текущем году.
Компании,Экономика,Видео,КБ "Мегаполис",Центральный банк России,
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