Объем российского рынка видеоигр вырос на 35%

В 2020 году объем российского рынка видеоигр достиг 163,4 млрд рублей, что на 35% больше, чем по итогам 2019 года. Об этом пишет
РБК со ссылкой на исследование MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group
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Наиболее востребованная платформа у российских пользователей - персональные компьютеры. Отмечается, что на них приходилось 50,1% в общем объеме рынка. Что касается выручки данного сегмента, то она оценивается в 81,9 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в предыдущем году. Однако наиболее быстрорастущими были мобильные игры — за год их выручка выросла на 39%, до 67,1 млрд рублей. По итогам года на данный сегмент приходилось 41,1% в общем объеме рынка. Данный показатель более чем на 10 п.п. больше того, что был годом раньше.
Аналитики отметили двадцатипроцентный рост рынка консольных игр, до 14,4 млрд рублей. Данная платформа остается наименее востребованной на российском рынке.
Пользователи из России чаще всего делали выбор в пользу экшен-игр, шутеров, головоломок, ролевых игр и симуляторов (включая игры в жанре «фермы»).
Единственный жанр, выручка в котором упала в сравнении с предыдущим годом, – стратегии. Вместе с этим игры free-to-play (без обязательного внесения денежных средств или платы) все еще остаются наиболее доминирующими в стране. Они составляют 83,3% от всего рынка, что демонстрирует незначительное отличие от результатов 2019 года (83,1%).
Несмотря на рост количества игроков, в общей сложности российский рынок по своим объемам существенно уступает зарубежным, говорит директор образовательных программ по игровой индустрии Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
Вячеслав Уточкин.
«Доля доходов разработчиков игр от российских игроков составляет всего около 2% от всего мирового рынка (около $7,5 млрд). Поэтому разработчики игр при создании игровых миров ориентируются в первую очередь на иностранных пользователей», — отметил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что сеть кинотеатров «Каро» предложила аренду залов для геймеров.