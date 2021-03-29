Объем российского рынка видеоигр вырос на 35%

Наиболее востребованная платформа у российских пользователей - персональные компьютеры. Отмечается, что на них приходилось 50,1% в общем объеме рынка. Что касается выручки данного сегмента, то она оценивается в 81,9 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в предыдущем году. Однако наиболее быстрорастущими были мобильные игры — за год их выручка выросла на 39%, до 67,1 млрд рублей. По итогам года на данный сегмент приходилось 41,1% в общем объеме рынка. Данный показатель более чем на 10 п.п. больше того, что был годом раньше.