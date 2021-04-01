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В магазины перестали поставлять сахар

Лера Букина
1 час назад
Торговые сети столкнулись с проблемой с закупкой сахарного песка у производителей по фиксированной цене, заявили «Известиям» два источника на рынке.
Такая ситуация возникла после заявления правительства о готовности выделять субсидии изготовителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. В результате этого заводы смогут рассчитывать на компенсацию в размере пяти рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной стоимости, а именно по 36 рублей за килограмм. Так, заводам в настоящее время невыгодно реализовывать свою продукцию, заявил собеседник издания.
Кроме того, производители не хотят даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок, добавил другой источник издания. Он подчеркнул, что запасы сахара на распределительных центрах компаний ежедневно уменьшаются.
В Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке сахара стабильная. Там не ожидают дефицита данной продукции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России подорожали картофель и морковь.
Компании,Экономика,Видео,Минсельхоз,газета "Известия",
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