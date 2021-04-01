В магазины перестали поставлять сахар

Такая ситуация возникла после заявления правительства о готовности выделять субсидии изготовителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. В результате этого заводы смогут рассчитывать на компенсацию в размере пяти рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной стоимости, а именно по 36 рублей за килограмм. Так, заводам в настоящее время невыгодно реализовывать свою продукцию, заявил собеседник издания.
Кроме того, производители не хотят даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок, добавил другой источник издания. Он подчеркнул, что запасы сахара на распределительных центрах компаний ежедневно уменьшаются.