В магазины перестали поставлять сахар

Такая ситуация возникла после заявления правительства о готовности выделять субсидии изготовителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. В результате этого заводы смогут рассчитывать на компенсацию в размере пяти рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной стоимости, а именно по 36 рублей за килограмм. Так, заводам в настоящее время невыгодно реализовывать свою продукцию, заявил собеседник издания.