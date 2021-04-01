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Оборот бизнеса превысил допандемийный уровень

Лера Букина
1 час назад
Российскому бизнесу удалось не только вернуться к докризисным показателям выручки, но и начать зарабатывать больше, чем до пандемии, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Оборот бизнеса превысил допандемийный уровень
Фото: ТАССТАСС
Так, обороты малых и крупных организаций в январе-феврале 2021 года достигли 34,7 трлн рублей, что говорит о превышении на 10% прошлогоднего результата.
Активизация деятельности произошла в абсолютном большинстве регионов — 71 из 85. Самую лучшую динамику продемонстрировал Дагестан. Там предприятиям удалось нарастить обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Вторую строчку по приросту оборотов заняла Республика Алтай (+31%), третью - Тамбовская область (+30%).
Вместе с этим в ряде регионов выручка предприятий, напротив, сократилась, в частности, в Нижегородской области (- 22%). Это обусловлено снижением объема отгрузки, пояснили в минэкономразвития Нижегородской области.
Отмечается, что в январе-феврале 2021 года самый большой темп роста выручки был зафиксирован в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны).
Утверждать об окончательном преодолении кризиса преждевременно, считает аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. По ее словам, увеличение динамики оборота компаний обусловлено, в частности, усилением инфляционных тенденций.
При лучшем развитии ситуации лишь к концу 2021 года-началу 2022 можно ожидать восстановления экономики до допандемийного уровня, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самым доходным бизнесом стали ритуальные услуги.
Компании,Алла Юрова,Дмитрий Орехов,Минэкономразвития,газета "Известия",
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