Оборот бизнеса превысил допандемийный уровень

Российскому бизнесу удалось не только вернуться к докризисным показателям выручки, но и начать зарабатывать больше, чем до пандемии, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Так, обороты малых и крупных организаций в январе-феврале 2021 года достигли 34,7 трлн рублей, что говорит о превышении на 10% прошлогоднего результата.

Активизация деятельности произошла в абсолютном большинстве регионов — 71 из 85. Самую лучшую динамику продемонстрировал Дагестан. Там предприятиям удалось нарастить обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Вторую строчку по приросту оборотов заняла Республика Алтай (+31%), третью - Тамбовская область (+30%).

Вместе с этим в ряде регионов выручка предприятий, напротив, сократилась, в частности, в Нижегородской области (- 22%). Это обусловлено снижением объема отгрузки, пояснили в минэкономразвития Нижегородской области.

Отмечается, что в январе-феврале 2021 года самый большой темп роста выручки был зафиксирован в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны).

Утверждать об окончательном преодолении кризиса преждевременно, считает аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова . По ее словам, увеличение динамики оборота компаний обусловлено, в частности, усилением инфляционных тенденций.

При лучшем развитии ситуации лишь к концу 2021 года-началу 2022 можно ожидать восстановления экономики до допандемийного уровня, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов