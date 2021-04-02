Три банка за утро лишились лицензии

На решение отозвать лицензию у «Геобанка» повлияла полная утрата банком собственных средств и нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Кроме того, «Геобанк» использовал для основной деятельности помещения, которые были арендованы на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров. Они, в свою очередь, признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Также отмечается, что «Геобанк» несвоевременно отражал в бухгалтерском учете расходы по сделкам.