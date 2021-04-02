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Три банка за утро лишились лицензии

Лера Букина
1 час назад
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Геобанк», небанковской кредитной организации «РИБ», а также у Майкопбанка, говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что по величине активов «Геобанк» занимал 354-е место в российской банковской системе, РНКО «РИБ» - 355-е место, Майкопбанк – 321-е.
На решение отозвать лицензию у «Геобанка» повлияла полная утрата банком собственных средств и нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.
Кроме того, «Геобанк» использовал для основной деятельности помещения, которые были арендованы на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров. Они, в свою очередь, признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Также отмечается, что «Геобанк» несвоевременно отражал в бухгалтерском учете расходы по сделкам.
РНКО «РИБ», как отметили в регуляторе, нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, организация нарушала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение отозвать лицензию у Майкопбанка было принято в связи с занижением кредитной организацией величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также в сообщении сказано, что банк прибегал к завышению стоимости имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Им же были нарушены федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ РФ. Как отмечается, более половины кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 30 банков могут остаться без лицензии в текущем году.
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