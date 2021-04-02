Подготовлен новый пакет поддержки IT-отрасли

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Как сообщили изданию в ведомстве, в России хотят возобновить льготу по налогу на прибыль от продажи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), официально учтенных компаниями в составе собственных активов. Власти намерены ввести послабление сроком на пять лет. Раньше такая мера действовала на протяжении 2018–2019 годов. Она предусматривала полное освобождение от сбора.

Вторым пунктом реформы стало сокращение налога на прибыль по лицензионным платежам от РИД, которые зарегистрированы в Роспатенте Минсельхозе в рамках механизма «патентной коробки». Предполагается, что благодаря данной льготе может быть простимулировано размещение в России центров прибыли по таким доходам инновационных компаний.

Кроме того, в России хотят включить РИД, которые одобрены Роспатентом и Минсельхозом, во вторую категорию качества залогов по банковским кредитам.

Предлагается отмена ограничений на распоряжение вузами и НИИ принадлежащими им правами на РИД без согласия учредителя, а также сокращение налогооблагаемой базы на расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) при условии их капитализации.

В пакет включены и другие инициативы. В большинстве своем они направлены на снятие регуляторных ограничений и барьеров.

Суммарный объем нематериальных активов российских организаций составляет около 6 трлн рублей, подсчитали в ведомстве.