Число компаний-банкротов превысит 15 тысяч

На фоне прекращения моратория на банкротства в 2021 году в России количество компаний, признанных несостоятельными, превысит 15 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков платформы по поиску арбитражных управляющих для процедур банкротства FreshStart.

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Основная доля «кризисных» банкротств придется уже на III квартал 2021 года, заявил генеральный директор «Coface Россия» Василий Чекулаев.

Как отмечается, такие сигналы уже наблюдались в конце 2020 года. В IV квартале 2020 года в ряде отраслей промышленности резко увеличился объем просрочек по платежам в корпоративном секторе, выявили в компании.

Согласно обзору «Russia ViewPoint», сегодня инфляционные ожидания физических и юридических лиц в России «пока остаются на повышенном уровне».

На стабилизацию ситуации будут влиять стоимость углеводородного сырья, политика стран-участниц ОПЕК+, геополитические риски и мировые отраслевые тренды, которые наметились еще до кризиса, считают эксперты.

Рост числа банкротств возможен, считает директор практики коммерческих споров и банкротства «PwC в России» Мария Михайлова . По ее словам, под cамый сильный удар могут попасть наиболее пострадавшие от пандемии отрасли.

Минэкономразвития допускают некоторый рост числа отложенных в связи с мораторием банкротств, однако там считают, что с банкротством столкнутся те организации, которые перестали быть жизнеспособными по тем или иным причинам. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), число действующих сегодня процедур банкротства в сравнении с домораторным мартом 2020 года сократилось, отметили в В Минэке.

В компании GRM не ожидают взрывного роста количества банкротств в корпоративном секторе, однако все же допускают увеличение на 15%.

Бояться следует не самих банкротств, а отсутствия в настоящее время эффективных инструментов санации бизнеса, который столкнулся с финансовыми сложностями, заявил президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами Иван Рыков