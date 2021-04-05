Число компаний-банкротов превысит 15 тысяч

На фоне прекращения моратория на банкротства в 2021 году в России количество компаний, признанных несостоятельными, превысит 15 тысяч, пишут
«Известия» со ссылкой на данные аналитиков платформы по поиску арбитражных управляющих для процедур банкротства FreshStart.
Основная доля «кризисных» банкротств придется уже на III квартал 2021 года, заявил генеральный директор «Coface Россия» Василий Чекулаев.
Как отмечается, такие сигналы уже наблюдались в конце 2020 года. В IV квартале 2020 года в ряде отраслей промышленности резко увеличился объем просрочек по платежам в корпоративном секторе, выявили в компании.
Согласно обзору «Russia ViewPoint», сегодня инфляционные ожидания физических и юридических лиц в России «пока остаются на повышенном уровне».
На стабилизацию ситуации будут влиять стоимость углеводородного сырья, политика стран-участниц ОПЕК+, геополитические риски и мировые отраслевые тренды, которые наметились еще до кризиса, считают эксперты.
Рост числа банкротств возможен, считает директор практики коммерческих споров и банкротства «PwC в России» Мария Михайлова
. По ее словам, под cамый сильный удар могут попасть наиболее пострадавшие от пандемии отрасли.
В Минэкономразвития
допускают некоторый рост числа отложенных в связи с мораторием банкротств, однако там считают, что с банкротством столкнутся те организации, которые перестали быть жизнеспособными по тем или иным причинам. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), число действующих сегодня процедур банкротства в сравнении с домораторным мартом 2020 года сократилось, отметили в В Минэке.
В компании GRM не ожидают взрывного роста количества банкротств в корпоративном секторе, однако все же допускают увеличение на 15%.
Бояться следует не самих банкротств, а отсутствия в настоящее время эффективных инструментов санации бизнеса, который столкнулся с финансовыми сложностями, заявил президент Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами Иван Рыков
.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что России предрекли мощную волну банкротств.