Рынок интернет-торговли в январе-феврале вырос на 44%

Там напомнили, что увеличение рынка интернет-торговли в 2020 году составило 59%.

Вместе с этим многие трансграничные компании начали активную локализацию бизнеса в России.

Предлагается информировать о таможенных платежах и налогах сразу на этапе покупки и предоставить возможность вносить средства одновременно с оплатой товара на сайте интернет-магазина без совершения дополнительных действий, рассказали в АКИТ.