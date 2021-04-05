Рынок интернет-торговли в январе-феврале вырос на 44%

Объем российского рынка интернет-торговли по итогам января-февраля 2021 года достиг 431,3 миллиарда рублей, что больше на 44,2% прошлогоднего показателя, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Там напомнили, что увеличение рынка интернет-торговли в 2020 году составило 59%.
«Развитие внутренней электронной торговли на российском рынке в 2020-2021 годах спровоцировало спрос на рабочую силу — за последний год было создано более 100 тысяч новых рабочих мест», — указали в пресс-службе ассоциации.
Вместе с этим многие трансграничные компании начали активную локализацию бизнеса в России.
В итоге объем трансграничной торговли в России в январе упал на 39% в годовом выражении, в феврале — на 30%. В АКИТ отмечают, что сегодня в Евразийском экономический союзе (ЕАЭС) прорабатывают вопрос по продолжению выравнивания условий внешней и взаимной электронной торговли с помощью изменения порогов беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов.
Предлагается информировать о таможенных платежах и налогах сразу на этапе покупки и предоставить возможность вносить средства одновременно с оплатой товара на сайте интернет-магазина без совершения дополнительных действий, рассказали в АКИТ.
Следующие шаги по созданию равных условий конкуренции для российских и иностранных продавцов и производителей приведут к локализации внутри ЕАЭС бизнесов и других крупных международных интернет-площадок, заявил президент АКИТ Артем Соколов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году россияне потратили 3,2 триллиона на онлайн-покупки.