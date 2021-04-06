На сделку «Яндекс.Такси» пожаловались в Генпрокуратуру

Профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» обратился в в Генпрокуратуру ФАС с жалобой на сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет», пишут «Известия» со ссылкой на копии писем.

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«Яндекс» сообщил о покупке активов группы «Везет» в феврале. Тогда профсоюз обратился в ФАС с просьбой провести проверку сделки, однако регулятор счел покупку не требующей согласования.

В профсоюзе опасаются, что сделка приведет «к усилению позиции уже существующего монополиста в лице «Яндекс.Такси», ухудшению конкуренции на рынке легкового такси, что отрицательно скажется на положении водителей». Также в письме сказано, что под соглашением фактически подразумевается покупка всей группы «Везет», чего ФАС не одобряла.

Также отмечается, что приложение, которое формально не вошло в сделку «Везет» в рамках слияния, прекращает действие, а работающих в нем водителей «автоматически без их согласия» перенаправляют на работу в приложении «Яндекс.Такси».

«Яндекс» и «Везет» не осведомлены о данных обращениях в Генпрокуратуру и ФАС, однако категорически не согласны с выдвинутыми претензиями.

Не все организации в отрасли поддерживают профсоюз в данном вопросе. В частности, Общественный совет по развитию такси пока не заметил негативных последствий на рынке в связи со сделкой «Яндекс.Такси» и «Везет», заявила председатель организации Ирина Зарипова.

ФАС может привлечь компании к ответственности в случае появления сведений о непредоставлении в орган каких-либо сведений, которые необходимы для осуществления сделки, указала член Ассоциации юристов России, юрист «Легес-Бюро» Ольга Эттлер.