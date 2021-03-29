10% составит рост цен на услуги такси

В 2021 году ожидается рост тарифов на поездки в такси еще на 5–10% из-за увеличения стоимости топлива, заявила
«Известиям» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова со ссылкой на прогнозы Счетной палаты
(СП) и Независимого топливного союза (НТС).
Отмечается, что в некоторых регионах уже было зафиксировано завышение цен в несколько раз, в частности, в Приморском крае. Стоимость топлива там выросла на 2–3 рубля за литр, тогда как в среднем по России — на 1–1,5 рубля за литр, подчеркивают в объединении. В Хабаровске цены на поездки повышались в 2–3 раза в связи с дефицитом топлива и увеличением его стоимости.
В общественном совете также отмечают, что за последние четыре месяца розничная стоимость сжиженных углеводородных газов на Алтае, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях увеличилась в среднем на 40% — с 20–23 рублей за литр до 28–30 рублей.
Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан, говорит Зарипова. По ее прогнозам, значительный рост цен на данный вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.
Стоимость бензина АИ-92 выросла не столь значительно, а стоимость пропана-бутана поднялась с 16 рублей за литр в 2020 году до 29 рублей в 2021 году, говорит исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов
. По его подсчетам, в 2020 году куб метана стоил 14–16 рублей, а сегодня - 19–20 рублей в зависимости от заправки. В этой связи использование газа для работы в такси становится невыгодным, заявил эксперт.
Издание отмечает, что в Москве с февраля стоимость на поездки на такси увеличилась на 30–50% и остается на высоком уровне.
Стоимость для клиентов, которые напрямую обслуживаются в таксопарках, в самом деле, может подняться на 5–10%, говорит генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский
. По его словам, на это повлияет не только подорожание бензина, но и рост цен на автомобили.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что китайский агрегатор такси запланировал запуск в 100 российских городах.