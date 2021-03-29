10% составит рост цен на услуги такси

Отмечается, что в некоторых регионах уже было зафиксировано завышение цен в несколько раз, в частности, в Приморском крае. Стоимость топлива там выросла на 2–3 рубля за литр, тогда как в среднем по России — на 1–1,5 рубля за литр, подчеркивают в объединении. В Хабаровске цены на поездки повышались в 2–3 раза в связи с дефицитом топлива и увеличением его стоимости.