У банков закончились деньги на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки, включая Сбербанк Россельхозбанк (РСХБ), прекратили выдачу кредитов по программе сельской ипотеки под 3% годовых, пишет «Коммерсант».

Издание сообщает о клиентке РСХБ, которая, получив в марте одобрение на сельскую ипотеку, в апреле была проинформирована о прекращении финансирования программы.

В РСХБ предоставили объяснение по данному вопросу. Выяснилось, что выделенный из федерального бюджета объем субсидий исчерпан.

Приостановка выдачи данных кредитов зафиксирована и в других банках.

РНКБ , который работает в Крыму, заявили, что на текущий момент одобрены заявки на сумму, «полностью покрывающую выделенный банку лимит». В этой связи «прием заявок по данной программе приостановлен». На сайте банка «Центр-Инвест» можно увидеть предупреждение, что оформление кредита «может задерживаться ввиду ожидания банком дополнительного лимита субсидирования на 2021 год» от Минсельхоза

В РСХБ ожидают получения дополнительного финансирования программы для продолжения ее действия.

В связи с тем, что вопросом выделения средств занимается правительство, сроки ожидания дополнительного финансирования могут затянуться и занять больше месяца, указал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко . Он считает, что механизм расчета лимитов и недостатки управления программой являются ключевой проблемой.

Несоразмерность лимитов клиентскому спросу встречается во всех государственных льготных программах, заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, при установке лимитов могут проводиться «не самые верные экономические расчеты».

Спрос на сельскую ипотеку постоянно рос. Сейчас в банки подано 307,4 тыс. заявок на 652 млрд рублей, из которых было выданы кредиты 68,7 тыс. семей на 130,5 млрд рублей. Данные приводит Минсельхоз.